Нині встановлюються можливі "тіньові й незаконні" зв'язки Ігоря Гринкевича і його злочинного угруповання з представниками оборонного відомства.

Затриманий в Одесі львівський бізнесмен Ігор Гринкевич мав зв'язки з чиновниками Міністерства оборони України. Про це в ефірі "Еспресо" розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.

За її словами, оборонне відомство попросило "визнати їх стороною, яка постраждала в цій ситуації", нині слідство встановлює можливі "тіньові й незаконні" зв'язки львівського бізнесмена і його злочинного угруповання з представниками Міністерства оборони".

"Наразі перевіряються ті, хто міг би бути причетним до цих оборудок, і в оборонному відомстві в тому числі", - сказала Сап’ян.

Вона нагадала, що компанії Гринкевича виграли понад 20 тендерів на постачання одягу для ЗСУ на 1,5 млрд грн і залучили до цього фірми, які за своїми назвами і можливостями не відповідали зазначеним стандартам.

"Тобто в мирний час ці фірми займалися будівництвом, а в умовах воєнного стану чомусь їм вдалося виграти замовлення від Міноборони на виробництво та зберігання одягу та білизни для ЗСУ. Очевидно, це були чималі замовлення", - наголосила представниця ДБР.

Сап’ян уточнила, що за даними слідчих орієнтовно 6 контрактів не було виконано.

"Вони або поставляли за договорами товар на склади не в повному обсязі, або деякі договори взагалі не були виконані, або виконувалися із запізненням до пів року. Також аналіз документів виявив факти завищення вартості товарів", - повідомила вона.

За словами представниці ДБР, на майно Гринкевича - зокрема, на авто преміум-класу, квартири в Києві у Львові, будинок у Козині та багато земельних ділянок у Львові, у Закарпатській, Київській та Львівській областях, - було накладено арешт.

"Слідство встановило, що в більшості ці статки були набуті тоді, коли Україна вже воювала", - констатувала Сап’ян.

Справа Гринкевичів - останні новини

У понеділок, 22 січня, Романа Гринкевича затримали в Одесі під час спроби виїхати за кордон. Він є сином скандального львівського бізнесмена, який є фігурантом справи про закупівлі Міністерства оборони. Його батько Ігор Гринкевич підозрюється в організації злочинної організації, яка протиправно заволоділа бюджетними коштами.

Раніше ДБР повідомила про підозру бізнесмену Ігорю Грінкевичу та членам його організації.

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