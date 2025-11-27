Його адвокат не став розкривати, хто саме вніс багатомільйонну заставу.

За фігуранта справи "Мідас" щодо корупції в українській енергетиці Ігоря Фурсенка внесли заставу. Мова про 95 мільйонів гривень.

Про це з посиланням на адвоката Фурсенка Петра Бойка повідомляє "Суспільне". Зазначається, що тепер фігурант розслідування носити електронний браслет та здати паспорти.

При цьому адвокат не став розкривати, хто саме вніс за Фурсенка багатомільйонну заставу.

Журналісти проєкту "Схеми" розповіли, що заставу було сплачено ще 24 листопада. З-під варти Фурсенка звільнили вже наступного дня.

Стверджується, що внесла гроші приватна компанія під назвою "Варус Сінерджі", яка має статутний капітал у 100 тисяч гривень. Основний вид діяльності компанії – "оптова торгівля деревиною".

"Власником компанії є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як "Богдан Рішало Від Андрія", "Богдан Поліція" та "Богдан Воїнкомат Кам'янець". Компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ. Основний вид її діяльності – оптова торгівля деревиною. На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів", – повідомляють "Схеми".

Справа "Мідас": хто такий Ігор Фурсенко

Фурсенко працював виконавчим директором з безпеки "Енергоатома". За версією слідства, він також виконував обов’язки бухгалтера "бек-офісу" з легалізації грошей у схемі розкрадання в державній енергетичній компанії.

Вищий антикорупційний суд (ВАК С) розглядав справу Фурсенка 12 листопада і вирішив взяти його під варту на 60 діб з альтернативою внесе ння 95 млн гривень застави.

