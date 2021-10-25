Виробники почали додавати до складу зефіру небезпечні речовини, які подовжують термін зберігання, проте не несуть зовсім ніякої користі.

Мільйони українців помітили, що на полицях магазинів вже майже неможливо знайти якісний зефір. Легендарний смаколик перетворився на "суцільний цукор з хімією".

Про це йдеться у сюжеті "ТСН.Тиждень".

Так, зефір є дуже популярним смаколиком в Україні. За минулий рік у нашій країні виготовили майже 40 тисяч тонн такого десерту, а це приблизно по одному кілограму на кожного українця. Проте не усі задоволені смаком зефіру: він став "гумовим", цукор іноді аж скрипить на зубах.

Річ у тому, що виробники почали нехтувати традиційним рецептом зефіру. Зазвичай десерт виготовляють з фруктового пюре та збитого яєчного білка. Проте зараз у складі зефіру можна знайти небезпечні речовини, безліч цукру та мізерну кількість справжнього яблучного пюре. Все це робиться, аби подовжити термін придатності та зменшити витрати на виробництво.

При купівлі зефіру варто звертати увагу на пакування та склад. Нечесні виробники приховують повний список інгредієнтів та не пишуть, скільки у відсотковому співвідношенні у продукт додали пюре.

За ДСТУ, справжній та якісний зефір можна зберігати не більше двох місяців, проте на полицях магазинів безліч таких смаколиків, які нібито можна їсти аж до шести місяців після дати виготовлення.

Читайте такожМакарони: користь і шкода, як часто можна їстиУ складі зефіру часто можна побачити так звані "Е-шки", проте це не дуже гарно. Наприклад, один виробник додає до продукту бензоат натрію (е211). Така добавка прискорює процеси старіння, сприяє появі дефіциту уваги у дітей та знижає інтелектуальні здібності. Сильний токсин вбиває мікрофлору кишківника, проте подовжує термін придатності зефіру. Закон дозволяє таку речовини, проте вона не потрібна організму.

Нерідко виробники пишуть, що їх зефір можна давати дітям, бо він нібито без консервантів. Проте у складі смаколику часто можна знайти цитрат натрію (е331). Ця добавка спричиняє залежність, від неї зростає тиск, у людей з'являються алергія, нудота, діарея, головні болі, втрата апетиту та навіть невралгічні розлади. Такі смаколики точно не варто давати дітям.

Особливу увагу варто приділити глазурованому зефіру. У складі так званої глазурі, присутні небезпечні трансжири. Виробники нехтують традиційною рецептурою, тому знайти смачний та якісний зефір вже важко, проте можливо.

На що звертати увагу при купівлі зефіру:

Продукт має не містити консервантів;

У складі зефіру яблучне пюре має посідати щонайменше третє місце. Вміст пюре у співвідношенні з іншими інгредієнтами, має складати від 10%, краще 20%;

Справжній зефір виготовляють без цукрозамінників, якщо у складі вони все ж є - смаколик шкідливий;

Пухкий зефір виготовляють з додаванням агар-агару, інші загущувачі лише псують смак;

Справжній зефір має невеликий термін зберігання, якщо десерт потрібно вжити протягом 5-14 діб - він натуральний. Якщо ж його можна зберігати до 6 місяців - у складі багато консервантів.

Так, улюблений з дитинства смак зефіру перетворився на суцільний цукор, приправлений хімією. Проте знайти якісний десерт ще можливо. Окрім цього, смачний зефір завжди можна приготувати самостійно або придбати у крафтових виробників.

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Автор: Поліна Кузенко