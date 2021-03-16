Суд пропонував Антоненку взяти участь у засіданні через відеоконференцію, однак через погану якість зв'язку той відмовився.

Суд відклав до 23 березня засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета через недоставку із СІЗО обвинувачуваного Андрія Антоненка.

Як передає кореспондент УНІАН, справу розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду столиці.

На початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб зазначила, що до суду надійшов лист від керівництва Нацгвардії, у якому повідомлялося, що через спалах COVID-19 серед нацгвардійців доставити Антоненка з СІЗО сьогодні не можуть.

"Суд вжив заходи для того, щоб обвинувачений міг взяти участь у судовому засіданні, і направив до Київського слідчого ізолятора лист з приводу проведення відеоконференції", - зауважила вона.

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Таким чином засідання можна проводити лише за згоди обвинуваченого, тому суддя запитала, чи дає Антоненко згоду на це.

Йому потрібен був час, щоб порадитися зі своїми захисниками, однак у суді не знайшлося вільних залів засідань, щоб адвокати могли там поспілкуватися з Антоненком, тому вони робили це публічно.

Антоненко повідомив, що дуже погано чує своїх захисників та усіх, хто перебуває у залі.

Через погану якість зв'язку адвокати порадили йому не погоджуватися на проведення засідання у режимі відеоконференції, оскільки це обмежуватиме його права на безпосереднє вивчення матеріалів справи, дослідження яких наразі триває у суді.

Сторона захисту також вважає, що у такому режимі не можна розглядати й клопотання про зміну Антоненку запобіжного заходу.

Антоненко підтримав своїх захисників та не погодився на засідання у режимі відеоконференції.

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Сьогодні суд також мав розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу ще одній обвинувачуваній - дитячому хірургу Юлії Кузьменко, однак її адвокат та вона підтримали захисників Антоненка.

Враховуючи це, суд переніс судове засідання на 14:00 23 березня.

Нагадаємо, сьогодні під будівлею суду відбулася акція на підтримку фігурантів справи, зокрема, Антоненка. Надалі її учасники вирушили до Лук'янівського СІЗО, де утримується Антоненко.

Справа про вбивство Шеремета

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а на Дугарь покладено особисті зобов'язання.

Справу проти них розглядає суд присяжних у складі Шевченківського райсуду Києва.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи й аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи