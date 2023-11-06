Екс-нардеп Микитась підозрюється у заволодінні коштами Міноборони на суму понад 307 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України вирішив не брати під варту народного депутата 8 скликання Максима Микитася, а застосував щодо нього лише цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив Центр протидії корупції. Зазначається, що Микитась за цією справою підозрюється у заволодінні коштами Міністерства оборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

"Чергове дивне рішення від судді ВАКС Олега Ткаченка. Він відмовився відправляти в СІЗО екснардепа Максима Микитася", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн. Суд вирішив застосувати до Микитася цілодобовий домашній арешт.

"Давати лише домашній арешт для підозрюваного, який за останні кілька років отримував 7 підозр, кілька разів сидів у СІЗО, порушував обов’язки і має статус обвинуваченого у двох корупційних справах, це щонайменше дивно", - наголошують в ЦПК.

Днями Микитась здивував українців картиною "Високого Відродження"

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2023 року колишньому нардепу Максиму Микитасю було вручено підозру щодо розкрадання понад 307 млн грн коштів Міноборони, які витратили у 2018 році на будівництві складів для зберігання ракет та боєприпасів. Також його підозрювали у махінаціях з квартирами в центрі Києва.

Микитась також був депутатом Київської міської ради VII скликання від партії Кличка "Удар", а впродовж 2010-2016 років він очолював "Укрбуд". В Україні Микитась є фігурантом кількох справ. Минулого року НАБУ запідозрило Микитася на розкраданні коштів на суму понад 400 млн грн.

Днями український блогер Денис Казанський показав фотографії картини з кабінету офісу колишнього очільника Української державної будівельної корпорації Максима Микитася. На полотні зображений "релігійний" сюжет, де Микитась намальований в колі відомих українських чиновників, одягнених в римські туніки. Зокрема, там був й мер Києва Віталій Кличко.

На картині чиновники намальовані як "святі" на полотнах художників Високого Відродження. Поряд з ними зображені "майстри", які нібито закладають фундамент нового храму. Вище зображені дві церкви з золотими куполами на фоні багатоповерхівок. Зверху видно ініціали "УБ" (Укрбуд) а знизу підпис: "З нами Бог".

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