Господарський суд Києва прийняв рішення про повернення приміщення кінотеатру Київ попереднім арнедаторам - Культурному центру "Кінотеатр Київ".

Господарський суд міста Києва визнав недійсним договір про оренду майнового комплексу кінотеатру "Київ" 2019 року компанією "Сінема-Центр".

Про це йдеться в рішенні суду.

Господарський суд Києва прийняв рішення про повернення приміщення кінотеатру "Київ" попереднім арнедаторам - ТОВ Культурний центр Кінотеатр Київ.

Суд повністю задовольнив його вимоги й постановив продовжити термін договору оренди між КЦ "Кінотеатр Київ" та Головним управлінням майном Київської міської державної адміністрації до 2029 року.

Тепер культурний центр має без перешкод отримати право володіти й користуватися будинком №19 на вул. Великій Васильківській у Києві.

Також суд постановив стягнути на користь культурного центру із "Сінема-центру", Департаменту комунальної власності м. Києва та "Київкінофільму" по 2 100 гривень. Наразі це рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Колишій директор кінотеатру Вілія Бондаренко підтвердила виданню The Village Україна, що суд ухвалив рішення на їхню користь. Вона повідомила, що за її даними "Сінема-Центр" уже виїхав з будівлі.

Ситуація довкола оренди кінотеатру "Київ"

15 квітня 2019 року переможцем конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ» стало ТОВ «Сінема-Центр» з пропозицією у 2 млн 119 тис. грн на місяць без ПДВ. Таким чином, очікувалося, що надходження до бюджету столиці від оренди приміщення збільшиться у 45 разів.

У ТОВ «Сінема-Центр» відразу заявили про необхідність ремонту в кінотеатрі.

Оскільки кінотеатр «Київ» є пам'яткою архітектури, з ТОВ «Сінема-Центр» мало бути підписано охоронний договір щодо збереження та належного утримання будівлі. Всі ремонтні роботи в приміщенні кінотеатру компанія повинна узгоджувати з профільними структурами міської влади.

20 листопада 2019 року в КМДА, посилаючись на висновки Науково-дослідного інституту інноваційного будівництва Української академії наук, заявили, що будівля кінотеатру «Київ» перебуває в непридатному до використання за призначенням стані.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора