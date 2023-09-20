Суддю на розгляд справи автоматична система розподілу призначила раніше, ніж прокурори вручили Ігорю Коломойському та його адвокатам клопотання про зміну розміру застави.

Захисники бізнесмена Ігоря Коломойського просять скасувати збільшення йому застави до 3,9 мільярда гривень. Таке рішення 15 вересня ухвалив Шевченківський суд Києва. Сьогодні, 20 вересня, Апеляційний суд мав розглянути клопотання про його скасування, однак документи із Шевченківського суду так і не надійшли. Тому засідання перенесли на два тижні – апеляцію розглянуть 6 жовтня.

Захисники ж Ігоря Коломойського переконані, що ухвалу про збільшення застави винесли із численними порушеннями.

Ба більше, адвокати з обуренням наголошують, що суддю на розгляд справи автоматична система розподілу призначила на 20 із лишком хвилин раніше, аніж прокурори вручили Ігорю Коломойському та його адвокатам клопотання про зміну розміру застави. А за законом – призначати суддю можна лише після цього, із документальними підтвердженнями.

За словами адвокатів, це є прямим порушенням однієї зі статей кримінального кодексу. Захисники бізнесмена кажуть, що сам розгляд у Шевченківському суді відбувався у неробочий час, їм не дали достатнього часу на ознайомлення із матеріалами. А збільшення застави - не було належним чином мотивоване.

"Саме клопотання подане з порушеннями. Сьогодні тільки зранку отримали повний текст ухвали – суддя не послався на жодний доказ. А єдиним аргументом було твердження прокурора, що в НАБУ існує справа проти Коломойського. Тому будемо вирішувати в судових засіданнях, будемо доводити невинність клієнта", - заявил адвокат Ігоря Коломойського Олег Пушкар.

Нагадаємо, 2 вересня Коломойському вручили підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, і заарештували на два місяці з правом внесення застави, а 15 вересня - нову підозру у справі про заволодіння 5,8 млрд грн.