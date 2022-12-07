З середини квітня він збирав і передавав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах.

До 12 років тюрми засудили священника Української православної церкви (Московського патріархату) на Луганщині за здачу інформації ворогу про позиції українських захисників, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав священнослужителя Сєвєродонецької єпархії УПЦ (МП) винного у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст.111-1 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у суді прокурори довели, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії.

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В прокуратурі повідомляють, що з середини квітня 2022 року він збирав інформацію про чисельність та дислокацію техніки, а також озброєння Збройних сил України у Сєвєродонецьку та в прилеглих до міста населених пунктах. Цю інформацію він передавав представникам армії країни-агресора через месенджер.

Зазначається, що ворог використовував отримані відомості для встановлення місцезнаходження та вогневого ураження цілей.

"Прихильника "руського миру" викрито та затримано наприкінці квітня 2022 року. Під час документування злочину правоохоронці виявили листування священнослужителя з представниками збройних формувань ворога", - повідомляє прокуратура. Зазначається, що до набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Обшуки в УПЦ МП - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 22 листопада співробітники СБУ проводили контррозвідувальні заходи у культових спорудах на територіях монастирів та єпархій УПЦ.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який зробить неможливою діяльність в Україні афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Сьогодні, 7 грудня, правоохоронці проводять обшуки на 13 об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у трьох областях. У прес-центрі СБУ повідомили, що співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

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