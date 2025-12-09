Кристина Казакова

До Верховної Ради подано відповідну пропозицію 28 листопада.

В Україні пропонують встановити нове свято - День апостола Андрія Первозваного. Відповідний законопроєкт №14261 зареєстрований на сайті парламента 28 листопада 2025 року.

Відзначати його щороку пропонують 30 листопада. Якщо закон ухвалять, в такуому випадку будуть внесені зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, якими оголосять 30 листопада святковим та неробочим днем.

Ініціатором цієї ідеї вказано народну депутатку Оксану Савчук. Автори документа вважають, що ухвалення закону має важливе значення як для церковного календаря, так і для української історичної пам’яті, національної ідентичності та цивілізаційного самовизначення.

Також метою встановлення цього свята є вшанування історичної ролі апостола у державотворчих та духовних процесах України; сприяння духовній єдності українського суспільства; популяризації знань про давню історію України та її християнське коріння; підтримки національних традицій та звичаїв.

В пояснювальній записці одним з аргументів, чому слід ввести це свято зазначається, що апостол Андрій є небесним покровителем України. Тому вшанування його пам’яті на державному рівні - це повернення до власних джерел, відсіч спробам країни-агресора привласнити релігійну історію Давньої Русі та утвердження Києва як духовного центру Східної Європи.

Наводяться дані, що в пам'ять Андрія Первозваного в Києві, на тому місці, де апостол поставив перший хрест, 1212 року споруджено дерев'яну церкву Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Також в 1086 році зведена церква святого Андрія, а на одній із гір у Києві на Андріївському узвозі стоїть славетна Андріївська церква (собор Андрія Первозванного, - прим. ред). Вона була побудована в середині XVIII століття (1747—1753).

