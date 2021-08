Жінка-лікар та її чоловік-бізнесмен хотіли відвести свою дитину поплавати, замість цього вони отримали "доброзичливе вітання" від українців.

В Ужгороді до басейну не пустили подружжя та їх дитину, які приїхали в України з Індії. Сім'ї не дозволили купатися через їх колір шкіри.

Про обурливу ситуацію у Facebook розповіла подруга подружжя з Індії, передає видання "Перший".

На вихідних індійська родина вирішила погуляти по Ужгороду разом зі своєю 6-річною дитиною та подругою Тетяною Анталик, яка і повідомила про скандальний інцидент. На людей, які приїхали в Україну з Індії, доволі претензійно дивилися перехожі, проте це не стало найбільшим розчаруванням.

Дитина подружжя побачила басейн, розташований у парку Горького. Хлопчик дуже просив, щоб батьки його туди повели. Звичайно, відмовити дитині у спеку було важко. Проте у басейну родина з Індії не побачила гостинності від українців.

Компанію впустили подивитися на басейн, проте коли подруга подружжя пішла до каси аби сплатити за купання дитини, вона зустрілася з расизмом.

"Дитина ще більше загорілася і я знову повернулася до каси, а від каси я вибігла на вулицю, раз за разом прокручують в голові те, що я почула…Знайомі побігли за мною: "what happened? why? what's wrong? we have a vaccination passport!", а мені здавалося, що я не розумію ні англійську, ні українську мову. Все що ми хотіли, щоб шестирічний хлопчик трішки поплескався (мама і тато не планували "забруднювати" чисті води цієї "величної споруди")" - написала обурена українка.

Так, дитині з Індії не дали покупатися у басейні, що дуже розчарувало подругу родини. Мати хлопчика приїхала в Україну на курси зі стоматології, бо вона працює лікарем. Її чоловік - бізнесмен. Уся родини мала охайний вигляд, у них є паспорти про вакцинацію від коронавірусу.

У коментарях користувачі розділилися. Одні пишуть, що їм соромно за українців, які так ображають людей лише через колір їхньою шкіри. Інші ж вважають, що родину з Індії могли не пустити до басейну, бо ті нібито могли "забруднити" воду купанням в одязі.

Автор: Поліна Кузенко