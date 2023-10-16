Ольга Черняк думала, що її не відпустять, а просто розстріляють

Мешканка Херсона Ольга Черняк провела 280 днів у російських катівнях. Окупанти катували жінку, її сина та чоловіка.

Російські військові увірвалися в її квартиру в серпні 2022 року за наводкою сусідів. Всю сім'ю привезли в СІЗО на вулиці Теплоенергетиків, де незаконно утримували і катували українців.

Жінка згадує, що росіяни катували своїх бранців струмом і жорстоко били. При цьому найстрашніше, що їй довелося пережити – тортури 19-річного сина, чиї крики її змусили слухати. Хлопця відпустили вже через 15 днів, а слідом – її чоловіка.

Відео дня

Українку ж відпускати не збиралися і вимагали зізнатися, що вона коректувальниця ЗСУ. В один з днів в час тортур струмом у жінки стався серцевий напад - онімів лівий бік, і вона втратила свідомість.

"Мене врятував мануальний терапевт, на ім'я Михайло з Генічеська, теж сидів у цій в'язниці", – цитуєи Ольгу видання "Радіо Свобода".

За її словами, ніякої іншої медичної допомоги не було.

Крім того, вона розповіла, що один раз привезли жінку, яка працювала в Нацполіціі, у неї все тіло було синє від побоїв. Деякі не витримували звірячих тортур і вмирали. Росіяни просто викидали тіла на смітник або ж могли вистрілити в голову і викинути в Дніпро.

Також з Херсона частину полонених перевезли в райвідділ поліції в Голій Пристані, а потім в Новотроїцьке, тому багатьох не могли знайти. Ользі та ще одній жінці пощастило, адже довести їхню причетність до ЗСУ не змогли тому їх відпустили.

"Спочатку мене збиралися звільнити одну, але я сказала, що без іншої жінки нікуди не піду. Тоді нас вивели удвох, наділи мішки на голови і кудись відвезли. Через півгодини вивели і наказали рахувати до п'ятдесяти. Я в той час, чесно кажучи, чекала, що вони просто вистрілять нам в спину. Поки не почула, як грюкнули двері, і машина поїхала", – поділилася Черняк.

Викрадення українців на окупованих територіях - останні новини

За інформацією правозахисників, ідентифіковано 1168 цивільних, які стали заручниками російських окупантів. Більшість з них досі перебуває в полоні.

Крім того, правоохоронці викрили майже 60 колаборантів, які працюють у створеному Москвою "Головному управління МВС РФ Херсонської області" на лівобережній частині регіону.

Під час рейдів російські окупанти разом зі своїми поплічниками викрадали людей просто посеред вулиці та відвозили їх до російських катівень. У тортурній до людей застосовували жорстокі тортури, в тому числі катували струмом і протягом тривалого часу залишали без води.

Вас також можуть зацікавити новини: