Дослідна система має чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища.

У Києві, у Дарницькому районі, встановили першу електронну систему доступу до укриття. Нагадаємо, що 12 червня спецкомісія завершила ревізію бомбосховищ в столиці та оприлюднила результати перевірки.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. Зазначається, що новітня електронна система доступу до укриттів вже пройшла тестування і готується до введення в експлуатацію.

"Перший, дослідний такий пристрій інстальований в одній зі споруд цивільного захисту в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Ця система має чотири незалежних варіанти відкриття дверей до сховища: автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога; дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою; фізичним "ключем" (на кшталт ключа до звичайного домофону); через пін-код, який генерується в чат-боті Телеграм "Бомбосховища Києва".

"Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики – система резервно живиться своїм власним акумулятором", - пояснили у КМВА.

Вихід із зачиненого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.

Зауважується, що диспетчер має змогу не лише відчиняти двері і тримати голосовий зв’язок з відвідувачами сховища, а ще й контролювати справність системи.

У разі виникнення несправностей чи технічних проблем диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи обладнання.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування.

"Але після запуску в роботу цієї першої системи ми будемо системно нарощувати обладнання такими пристроями інших укриттів по столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий і безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз", - сказав він.

У Деснянському районі сталася трагедія через закрите бомбосховище

Як повідомляв УНІАН, після того, як унаслідок чергової російської атаки, здійсненої у ніч на 1 червня, у Деснянському районі столиці біля одного з укриттів загинули три особи - дитина та дві жінки, у Києві активно почали перевіряти укриття. Загиблі не змогли сховатися в укритті, оскільки його двері були зачинені.

Після того, як було здійснено перевірку, виявилося, що багато приміщень, які були позначені як укриття, непридатні для використання.

8 червня Київською міською радою районним державним адміністраціям міста з міського бюджету на ремонт укриттів було додатково виділено 0,5 млрд грн.

9 червня заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв заявив, що у Києві планують встановити 200 модульних залізобетонних укриттів та впровадити систему автоматичного допуску людей в укриття.

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