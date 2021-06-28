Проект "Чернігівщини дерево життя - могутній України оберіг" занесений до Книги рекордів України.

У Чернігові з нагоди Дня Конституції України розгорнули понад 200-метровий Рушник єдності, що виготовлений у старовинній техніці вибійки і на якому зображене дерево життя. Як передає кореспондент, розгортання рушника (довжиною понад 200 метрів і шириною 2,2 метри) відбулося в рамках урочистих заходів біля підніжжя Катерининської церкви в київському напрямку.

Голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко взяла участь у вибійці рушника і зізналася, що робити це нелегко.

«Це прекрасна мить єднання, коли ти розумієш, що представники громад, національно-культурних товариств, громадських організацій робили те саме, відчували те саме, щоб ми отримали таку красу. Ми круто святкуємо День Конституції - в єдності і взаємодії», - наголосила вона.

Представниця Книги рекордів України зафіксувала рекорд і вручила дипломи, що підтверджують це. Вона зауважила, що «рекорд - це не лише створити, провести експертизу, а й об’єднати людей і показати, що ми разом».

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Як повідомили в Чернігівській ОДА, виготовляти рушник розпочали ще в квітні в Обласному центрі народної творчості - був створений ескіз, зшита основа та вирізблювалися «штампи», щодня наносили до 10 метрів візерунків.

Над створенням рушника працювали представники всіх 57 територіальних громад Чернігівщини, члени національно-культурних товариств, громадських організацій, творчих колективів, різновікових та соціальних груп, загалом понад 200 осіб. Долучилися до створення орнаментів рушника і керівниці області - голова ОДА Анна Коваленко та голова облради Олена Дмитренко.

Техніка вибійки обрана невипадково. За історичними даними, така техніка декорування полотна була популярна на території Чернігівщини в часи Київської Русі. Для нанесення фарби використовували дерев’яну дошку, на гладкій поверхні якої й вирізьблювали декор. Дошку прикладали до тканини і вибивали спеціальним молотком, аби візерунок залишився на полотні.

Рушник-рекордсмен поки буде зберігатися в Обласному центрі народної творчості.

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Автор: Ірина Синельник