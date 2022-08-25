У Києві буде вулиця Героїв полку "Азов" і площа Героїв УПА.

У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це у Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, нові назви, "ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування", мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави, зокрема, і в сучасній російсько-українській війні.

"Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", - наголосив Кличко.

Він додав, що процес перейменування в столиці ще не завершений. Вже на наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питанням, аби завершити процес дерусифікації.

Кличко повідомив, що, зокрема, вулиця Маршала Малиновського перейменована у вулиця Героїв полку "Азов", вулиця генерала Жмаченка - у вулицю Князя Романа Мстиславовича. За рішенням Київради площа Тульська тепер називатиметься площею Героїв УПА, а вулиця Бударіна вулицею Українського відродження. Також вулиця Карла Маркса перейменована у вулицю Гуцульську, вулиця Пітерська - у Лондонську, вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) у вулицю Морських піхотинців, а вулиця Ростовська - у вулицю Луцьку.

Нагадаємо, дещо раніше у КМДА розповіли, що робити з документами мешканцям перейменованих вулиць.

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