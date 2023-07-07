Навчання триватимуть шість годин. Місце проведення навчання повідомлять кожному особисто після реєстрації.

У Києві розпочали запис усіх охочих на одноденні безоплатні навчання з підготовки до національного спротиву. Про це повідомив заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербіна, йдеться на порталі Київської міської влади.

"Чим більше людей пройде хоча би початкову, базову підготовку щодо дій в умовах воєнної агресії, то більш стійкими та обізнаними вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Бо підготовлений – значить захищений", – зазначив Щербіна.

Зокрема, шестигодинні заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах за декількома напрямками:

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основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Проводитимуть навчання працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

Охочі пройти навчання з підготовки до національного спротиву мають заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Місце проведення навчання буде повідомлено кожному учаснику особисто.

Військові навчання у Києві - останні новини

6 липня у столиці провели штабні тренування з органами управління і силами цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту.

Тема навчань - порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня, пов’язаної з можливим забрудненням території радіоактивними матеріалами. Навчання проводились за участю фахівців Міністерства енергетики України, НАЕК Енергоатом, Інституту ядерних досліджень НАН України.

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