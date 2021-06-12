Іван Марчук у 2007 році потрапив до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph.

У Києві створять центр сучасного мистецтва видатного художника Івана Марчука.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Підписавши указ № 232/2021 «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука», глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника.

Згідно з документом, Кабінет міністрів разом з представниками творчої спільноти має розробити у місячний строк концепцію музейно-культурного центру та план заходів з його створення.

Читайте такожУ центрі Києва 12 і 13 червня обмежать рух авто через фестиваль французької культури (мапа)Крім того, уряд повинен забезпечити проведення промо-кампанії про цей центр.

Також Кабінет міністрів має передбачити у 2021-2022 роках кошти на реконструкцію будівель для створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Марчука і може розглянути питання про залучення до створення центру коштів благодійників.

Державне управління справами повинне забезпечити проведення реконструкції будівель, у яких буде розташований музейно-культурний центр, та передати їх до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

У прес-службі нагадали, 12 травня Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали ретроспективну виставку народного художника України Марчука та привітали митця з 85-річним ювілеєм. Під час спілкування з художником глава держави звернув увагу на те, що Марчук шукає будівлю для створення музею. Тому Зеленський запропонував приміщення, що нині належить ДУС.

Читайте такожСуд Амстердама продовжує слухання у справі про "скіфське золото"«Якщо вам сподобається, ми готові відремонтувати та зробити музей. Будівля велика, є подвір'я. Було б круто для України, щоб люди могли відвідувати ваш музей», – сказав президент.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США.

У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

Доробок митця налічує близько 5 тисяч творів, він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Його полотна цінують вітчизняні та іноземні колекціонери. Зокрема, у 2020 році картина Марчука «Човни цвітом поросли» була продана за 56 тисяч доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва