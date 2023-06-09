У деяких мікрорайонах Києва підвальні приміщення не підходять для використання в якості укриття.

У Києві планують встановити 200 модульних залізобетонних укриттів та впровадити систему автоматичного допуску людей в укриття.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Він зауважив, що у деяких мікрорайонах Києва підвальні приміщення фактично відсутні чи не підходять для використання.

"Тому ми будемо закуповувати 200 модульних залізобетонних укриттів, які швидко розгортаються. Цю роботу ми будемо проводити під супроводом ДСНС… саме в тих місцях, районах, де є дефіцит укриттів", - повідомив представник КМДА.

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Пантелеєв також наголосив, що застосування ворогом балістичної зброї робить необхідним забезпечення вільного доступу до укриттів. Зокрема, йдеться і про приміщення комунальної власності.

"Зараз тестується перша система автоматичного допуску в укриття, спеціальні замки, які відкривають дистанційно приміщення під час введення сигналу повітряної тривоги. Після тестування такої системи три тисячі укриттів будуть обладнуватися автоматичними замками", - розповів він.

Заступник голови КМДА додав, що в цьому місто розраховує на підтримку західних партнерів.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня Київською міською радою районним державним адміністраціям міста з міського бюджету на ремонт укриттів було додатково виділено 0,5 млрд грн.

У Києві укриття активно почали перевіряти після того, як унаслідок російської атаки, здійсненої у ніч на 1 червня, у Деснянському районі столиці біля одного з укриттів загинули три особи - дитина і дві жінки. Люди не змогли сховатися в укритті, оскільки його двері були зачинені.

Після того, як було здійснено перевірку, виявилося, що багато приміщень, які були позначені як укриття, непридатні для використання.

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