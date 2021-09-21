У місті Приморськ Запорізькій області чоловік влаштував вибух у будинку, аби накласти на себе руки.
Як повідомляє поліція області, у результаті вибуху будинок повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники витягли власника оселі – 60-річного чоловіка, який, попередньо, і спровокував вибух навмисно.
Інцидент стався 21 вересня близько 11:00.
"Чоловіку, 1961 року народження, надана медична допомога. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника оселі скоїти самогубство", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що приміщення повністю зруйноване.
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