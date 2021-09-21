Підривника дістали з-під уламків, йому надали меддопомогу.

У місті Приморськ Запорізькій області чоловік влаштував вибух у будинку, аби накласти на себе руки.

Як повідомляє поліція області, у результаті вибуху будинок повністю зруйнований. З-під завалів рятувальники витягли власника оселі – 60-річного чоловіка, який, попередньо, і спровокував вибух навмисно.

Інцидент стався 21 вересня близько 11:00.

"Чоловіку, 1961 року народження, надана медична допомога. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника оселі скоїти самогубство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміщення повністю зруйноване.

Читайте такожТрьох чоловіків "затягнуло до насосу" у Кривому Розі, вони загинули (фото, відео)Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області знайшли повішеним підлітка. А в Одесі копи врятували жінку, яка порізала собі вени.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Світлана Макринська