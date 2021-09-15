Результати ЕХО-серця показали, що величезний тромб перекривав всю праву половину її серця.

У Львові дивом врятували жінку, яка перебуває на десятому тижні вагітності після екстракорпорального запліднення.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Наприкінці минулого тижня до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги доставили 38-річну вагітну львів’янку у критичному стані. Жінка була без свідомості, з надзвичайно низьким тиском, пульсом і сатурацією менш як 50. За словами завідувачки відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні, доктора медичних наук Наталії Матолінець, надії на її одужання майже не було.

Результати ЕХО-серця показали, що величезний тромб перекривав всю праву половину її серця.

"У правому шлуночку був величезний тромб, який практично зупинив рух крові. У такій ситуації було два виходи: або проводити операцію, хоч ризик дуже високий. Або тромболізис (розчинення), що також критично і для жінки, і для плоду. За життєвими показами зупинилися на тромболізисі, який розпочали відразу у реанімаційній палаті приймального покою", – каже Матолінець.

Після вдалої процедури у пацієнтки піднявся тиск і сатурація, вирівнявся пульс.

Відомо, що навесні вона перенесла важку форму COVID-19.

"Ковід сприяє тромбоутворенню ще тривалий час після одужання. Штучне заплідення, під час якого вводиться велика кількость гормонів, також призводить до підвищених ризиків утворення тромбів. У нашої пацієнтки збіглися декілька факторів і те, що нам вдалося врятувати і її, і її двійню – це просто диво", – каже Матолінець.

У середу, 15 вересня, жінку з реанімації вже переводять у кардіологічне відділення лікарні.

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Нагадаємо, у серпні медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели унікальну операцію

Батьки 14-річної дівчинки звернулися до лікарів зі скаргами дитини на сильний біль у лівому підребер'ї. Вони обійшли десятки лікарень. Лише через три роки обстежень вдалося встановити діагноз - 10-сантиметрова киста в ділянці воріт селезінки.

Оскільки новоутвір розташовувався дуже близько біля основних судин селезінки, вони ризикували видалити орган разом із кистою. Тому медики вирішили оперувати дитину за допомогою роботичної системи Da Vinci.

Зараз дитина вдома, дівчинка може забути про постійний біль та повернутися до занять спортом.

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Автор: Денис Прядко