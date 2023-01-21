Загинули пілот, бортовий механік та авіаінструктор

У Ніжині сьогодні попрощалися зі службовцями Спеціального авіаційного загону ДСНС України, які загинули в авіакатастрофі в Броварах. Про це повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола.

За його словами, в Ніжині відбулося прощання з рятувальниками Спеціального авіаційного загіну ОРС ЦЗ ДСНС України, які загинули при виконанні службових обов'язків в авіакатастрофі в Броварах: командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим.

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та висловили співчуття їхнім рідним.

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"Страшна трагедія забрала життя справжніх професіоналів, патріотів, друзів та колег. Дай, Боже, нашій країні сил пройти через всі випробування. Перемогти у війні і пам'ятати кожного, кого ми любили і хто стояв з нами поряд у цей час", - зазначив Олександр Кодола.

Трагедія у Броварах

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На цей час відомо про 14 загиблих осіб, у тому числі представники оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Слідчі Служби безпеки розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Сьогодні, 21 січня, у Києві попрощалися з керівництвом МВС, загиблим в авіакатастрофі в Броварах.

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