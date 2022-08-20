Британський юрист Джеффрі Найс впевнений, що Спецтрибунал можна створити швидко.

Представники Офісу президента України та Міністерства закордонних справ України обговорили з головним прокурором у справі екс-президента Сербії Слободана Мілошевича створення Спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що в Офісі президента відбулася зустріч заступника керівника ОП Андрія Смирнова та посла з особливих доручень МЗС Антона Кориневича з британським юристом Джеффрі Найсом, який був головним прокурором у справі екс-президента Сербії Слободана Мілошевича у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії.

Учасники зустрічі обговорили створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, який "судитиме найвище політичне та військове керівництво РФ".

"Я вважаю це абсолютно логічною ініціативою та цілковито поділяю необхідність створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії політичного керівництва Росії. Впевнений, що його можна створити швидко. І хочу побажати Україні йти до створення суду енергійно, незважаючи на якісь скептичні оцінки. Кейс Мілошевича каже, що навіть найвищий чиновник рано чи пізно буде покараний за свої злочини. Це повною мірою стосується й Володимира Путіна", - заявив Найс.

Смирнов наголосив, що створення Спеціального трибуналу та покарання всіх членів Ради безпеки Росії є ключовим для майбутньої системи міжнародного права.

Нагадується, що Україна виступила з ініціативою створення Спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності членів Ради безпеки Росії за скоєння злочину агресії проти Української держави. Раніше створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європейський парламент, Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея ОБСЄ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді.

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