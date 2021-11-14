У РНБО раніше заявляли, що Україна не стрілятиме на ураження по мігрантах.

Військовослужбовці 61-ї окремої піхотної єгерської бригади, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ й несе службу в лісовій та болотистій місцевості, обіцяють знищувати нелегальних мігрантів на білоруському кордоні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бригади на сторінці у Facebook.

Там пояснили, що поки не можуть розповісти щодо дій підрозділів бригади біля кордону з сусідньою республікою, проте у разі навали мігрантів вони будуть жорсткими.

"Разом з тим, повідомляємо вам, що на цей час, підрозділи 61 ОПЄБр виконують свої завдання вздовж ділянки державного кордону з Республікою Білорусь і жодний, так званий мігрант, а також інші особи, які можуть маскуватися під мігрантів, не потраплять на територію України. Вони просто будуть знищені нашими підрозділами", - заявила прес-служба бригади.

Читайте також"Нова зброя Путіна": Арестович розкрив плани Кремля щодо УкраїниРаніше у Держприкордонслужбі заявляли, що правоохоронці в разі проникнення незаконних мігрантів з території Білорусі будуть примусово повертати їх у зворотньому напрямку.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме на ураження по мігрантах.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада у Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилась посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу запровадила надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада голова МВС Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

Автор: Юрій Годован