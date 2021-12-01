Учасники акції SaveФОП вирушили від Верховної Ради до Офісу президента.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції руху SaveФОП завершили мітинг біля ВР і наразі переміщаються колоною до Хрещатику, до Офісу президента.
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Колона рухається за маршрутом - вулиця Грушевського, вулиця Хрещатик, Бессарабська площа, вулиця Басейна, вулиця Лютеранська і Банкова.
У зв’язку з цим рух транспорту Хрещатиком частково перекрито: колона рухається по парній стороні Хрещатику.
Планується, що після мітингу біля Офісу президента SaveФОП завершить сьогоднішні свої акції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, 1 грудня, у Києві біля парламенту проходив мітинг "SaveФОП".
Підприємці вимагають від парламенту ухвалення законопроектів 5866 або 5866-1, які залишають малих підприємців на спрощеній системі оподаткування і в той же час не дають великому бізнесу прикидатися дрібними підприємцями.
Також під Верховною Радою учасники акції руху "SaveФОП" палили фаєри.
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