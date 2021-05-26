У переважній більшості бажання евакуюватися висловили понад 100 українців – це жінки з дітьми.

Міністерство закордонних справ України 25 травня розгорнуло операцію з евакуації наших громадян із сектору Гази. Бажання евакуюватися висловили понад 100 українців.

За останніми даними, українці вже пройшли кордон з Єгиптом. Тепер на автобусах їх доставлять до Каїрського міжнародного аеропорту, йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУкраїна планує евакуювати своїх громадян із сектора Газа у наступні 48 годин

У переважній більшості бажання евакуюватися висловили понад 100 українців – це жінки з дітьми. Переважно це дружини чоловіків-палестинців, які свого часу вчились в Україні, знайшли тут кохання і набули українського громадянства.

Евакуюватися їх змусила непроста ситуація у секторі Гази та постійні обстріли. Як пишуть ЗМІ, дехто з них під час військової операції втратив свої домівки, тож, їм вже фактично немає чого втрачати.

Евакуація українців із сектору Гази: відео

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, евакуацію українців з сектора Гази затримували через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки". Натомість Україна вже давно готова до евакуації своїх громадян і навіть виділила на це гроші з резервного фонду держбюджету.

Зазначимо, що у секторі Газа проживає приблизно 1 600 українців. Більшість – жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, а також члени їхніх сімей.

Що відбувається у секторі Гази

На початку травня у Східному Єрусалимі тривали сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.

Перемир'я між Ізраїлем та сектором Гази ХАМАС почало діяти 21 травня, з 2:00. Однак перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко