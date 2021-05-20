Наразі ведуться перемовини про створення нового "зеленого коридору".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що у секторі Газа, де тривають бойові дії між армією Ізраїля і радикальним ісламістським угрупуванням ХАМАС, були порушені домовленості про "зелений коридор" для евакуації українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у коментарі журналістам.

"Уже ми мали розпочати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення "коридору безпеки". Тому ми зараз ведемо перемовини про те, щоб нам дали такий коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян у напрямку Єгипту. З Єгипту вони відлетять до України", - сказав Кулеба.

"Ми готові. Єдине, що нас тримає - це коридор безпеки", - додав міністр.

Що цьому передувало

19 травня Кулеба заявив, що МЗС розраховує евакуювати з сектора Газа громадян України, які виявили таке бажання, упродовж 48 годин. У секторі Газа наразі перебувають орієнтовно 1 тис. 600 українців, з них 127 вже виявили бажання повернутися на Батьківщину.

"Ми вже домовилися з владою Ізраїлю та Палестинської автономії про "зелений" коридор для евакуації. Вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту... Якщо не станеться якихось форс-мажорних подій у зв'язку з загостренням конфлікту, то за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться", - розповів Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко