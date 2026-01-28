Велику категорію українських біженців у Польщі позбавлять виплат

Правила поширюються на всіх громадян України, які мають статус тимчасового захисту та отримують допомогу на дітей за програмою "‎800+"‎.

У Польщі оновлюються правила нарахування батьківської допомоги за програмою "‎800+"‎, яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих (близько 9700 гривень) на дитину.

Видання Rzeczpospolita повідомляє, що з 1 лютого виплати призупинять, а відновлять їх лише після повторного подання заяви та за умови відповідності встановленим державою критеріям.

Правила поширюються на всіх громадян України, які мають статус тимчасового захисту та отримують допомогу на дітей за програмою "‎800+"‎. Їх зобов’яжуть повторно подати заяви до Управління соціального страхування (ZUS), а також відповідати вимогам щодо професійної діяльності.

Право на відновлення виплат матимуть лише ті українці, які:

працюють за трудовим договором або договором доручення;

ведуть підприємницьку діяльність як самозайняті особи;

отримують спортивну або докторську стипендію;

перебувають на обліку як безробітні і отримують допомогу або навчаються зі стипендією.

Також передбачено вимоги до розміру бази для нарахування пенсійних та інвалідних страхових внесків.

Для осіб, які здійснюють окремі види професійної діяльності, вона має становити щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 2406 злотих).

Для інших категорій цей показник встановлюється на рівні 30% мінімальної зарплати (1202 злотих). Водночас від цієї вимоги звільняються батьки дітей з інвалідністю, а також особи, які подають заяву на отримання допомоги на дитину – громадянина Польщі.

Щоб поновити виплати, необхідно подати нову заяву до Управління соціального страхування Польщі. У заяві мають бути вказані:

обов’язкове зазначення номера PESEL заявника та дитини;

дані про перетин державного кордону;

підтвердження законності перебування на території Польщі;

підтвердження відповідності вимогам щодо професійної діяльності;

декларація про відвідування дитиною школи або дитячого садка в Польщі.

Також повідомляється, що у заяві з’являться нові запитання, що стосуються наявності інвалідності у дитини.

Заступниця директора Департаменту сімейних допомог у головному офісі ZUS Єва Крисевич попередила, що виплати можуть призупинити, якщо виникнуть сумніви щодо фактичного перебування особи в Польщі, професійної діяльності батьків та відвідування дитиною обов’язкової освіти.

З початку повномасштабної війни мільйони українців залишили країну. Найбільше біженців прийняли Німеччина та Польща, які від початку 2022 року й досі залишаються лідерами серед інших держав.

До минулого року стало зрозуміло, що уряди деяких країн починають переглядати свою політику щодо надання допомоги українцям. Так, раніше у Німеччині Федеральний уряд затвердив законопроєкт, що передбачає скорочення виплат для українських біженців.

А нещодавно повідомлялося, що уряд Польщі ухвалив законопроєкт про скасування спеціальних правил для українських біженців. Тепер для громадян України застосовуватиметься загальна система тимчасового захисту, яка діє для всіх іноземців.

