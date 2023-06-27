Лише 11% – вважають фактором успішності національну ідею.

Успішною державою вважають Україну 82% громадян і лише 16% мають протилежну думку. Такі дані опитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг".

При цьому "однозначно так" вважає 42%, "скоріше так" вважає 40%. При цьому "скоріше ні" вважає 12%, і лише 4% категорично "зовсім ні" - не вважають Україну успішною державою.

Також в українців спитали, що вони вважають ознаками усппішної держави. Отримані результати досить цікаві.

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Зазначається, що серед опитаних 56% вважають основною ознакою успішної держави сильну армію. Третина – вважають такими ознаками розвинуту економіку, верховенство права та єдність суспільства, по 19% – соціальний захист громадян та міжнародний авторитет країни.

Ще по 14-16% – сучасну науку та технології, політичну стабільність, рівноправне суспільство та міцні демократичні інституції. При цьому лише 11% – вважають фактором успішності національну ідею.

За результатами дослідження 67% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 18% – протилежної думки, ще 15% – не змогли оцінити. В групі "Рейтинг зазначають, що у всіх регіонах та серед усіх вікових і майнових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного. При цьому дещо нижчі оцінки відносно середніх показників є серед мешканців південних та східних регіонів, жителів сіл, представників середньої вікової групи та найбідніших верств населення

За даними опитування, віра в Збройні Сили України (86%) та сім’я і близькі (61%) є основними факторами, що допомагають зберігати стійкість під час війни з Росією. Третина зазначили, що таким фактором є щоденна праця (31%), до чверті – віра у державу, релігія, чи віра у Бога. По 12% зазначили, що сприяють їхній стійкості участь у волонтерстві та зборах коштів, а також міжнародна допомога.

Як проводилося опитування

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року. Опитано 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні брали участь люди віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2.8%

Ставлення Українців до влади - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними КМІС після перемоги України у війні з Росією Володимира Зеленського на президентській посаді хочуть змінити лише 23% опитаних. При цьому 73% українців підтримують оновлення центральної влади. Найбільша підтримка в опитаних в питанні оновлення Верховної Ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги

Також нещодавнє опитування КМІС показало, що війна різко змінила ставлення українців до Зеленського як Верховного Головнокомандувача. Зокрема, Перед широкомасштабним вторгненням лише третина українців вважали, що Зеленський здатен ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач, а зараз такої думки дотримуються 86% українців.

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