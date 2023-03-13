Відносини України та ЄС і Заходу загалом можуть проявлятися та оцінюватися в різних контекстах.

Понад 80% українців вважають, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від її членства в Євросоюзі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За словами соціологів, російське широкомасштабне вторгнення 2022 року посилило підтримку європейської інтеграції та значною мірою нівелювало регіональні відмінності у цьому питанні.

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Зокрема, станом на січень 2022 року 92% українців хотіли, щоб Україна стала членом ЄС, а залежно від регіону показник становить 88-94% (зокрема, на сході 88% підтримують членство в ЄС).

"Водночас відносини України та ЄС і Заходу загалом можуть проявлятися та оцінюватися в різних контекстах. Тому ми поставили респондентам декілька запитань щодо різних аспектів відносин України та ЄС/Заходу", - пояснили у КМІС.

Так, за результатами опитування, 82% респондентів погоджуються, що майбутнє України як процвітаючої вільної країни залежить від того, чи вона стане членом ЄС (в тому числі повністю погоджуються – 50%), не погоджуються з цим – 14%.

Як проводилось опитування

Опитування проводилося у дві хвилі: 14 - 22 лютого та 22 лютого - 6 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано, відповідно, 2 тис. 007 та 985 дорослих респондентів, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Зазначається, що, незважаючи на статистичні похибки вибірки, отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Шлях України до ЄС - подробиці

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна наразі демонструє гарний прогрес у виконанні семи рекомендацій для підготовки до вступу до Євросоюзу.

Литовський політик, член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив, що якщо переговори про вступ України до ЄС починаються у цьому році, Україна цілком реально може стати членом Євросоюзу у 2029 році. Тоді українці також зможуть взяти участь у виборах до Європарламенту.