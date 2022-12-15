Такої думки дотримуються близько 97% респондентів.

Абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічної групою "Рейтинг" з 20 по 21 листопада.

Так, 97% впевнена, що ЗСУ зможуть захистити Україну від російських окупантів. Водночас, станом на кінець 2022 року більше 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% - у неправильному.

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"Оцінка напрямку розвитку справ як правильного домінує в усіх регіональних розподілах та вікових групах", - розповіли соціологи.

Настрої українців під час війни

Як повідомляв УНІАН, опитування, проведене на початку серпня показало, кого серед публічних осіб українці люблять найбільше. До топу увійшли: Зеленський, Притула, Кличко та Залужний.

Згідно з жовтневим опитуванням КМІС, Абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби, незважаючи на російські ракетні удари.

Також на тлі війни в Україні спостерігається рекордний рівень підтримки вступу до НАТО: 87% респондентів відповіли "за" членство.

Найбільш дружніми країнами наразі українці вважають Польщу, Литву, Велику Британію, США та Канаду.

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