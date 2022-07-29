В ДПСУ нагадали про те, що подвійне громадянство в Україні не допускається.

В Державній прикордонній службі опублікували роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, які мають подвійне громадянство.

У Facebook відомство наголошує, що згідно із законодавством подвійне громадянство в Україні не допускається.

Згідно з законодавством України:

Подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається.

Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України.

Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України "Про громадянство". У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.

Таким чином, згідно інформації Державної прикордонної служби, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, під час яких військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі держави.

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