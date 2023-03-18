У пасажирських вагонах Києва, Львівщини та Харківщини помітили оголошення про небезпечного злочинця.

В електричках "Укрзалізниці" підтримали тренд, який започаткував 17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги, щодо видачі ордера на арешт російського лідера Володимира Путіна.

Зокрема, у пасажирських вагонах Києва, Львівщини та Харківщини помітили оголошення щодо розшуку небезпечного злочинця - Путіна. Відповідні фото публікує телеграм-канал "ТиКиїв".

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В оголошеннях вказано, що злочинця можна взяти живим, але все ж краще, якщо він буде мертвим - українців закликають не стримувати себе під час затримання Путіна.

Міжнародний ордер на арешт Путіна - головне

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Олексіївни Львової-Бєлової через їхню ймовірну причетність до депортації українських дітей.

Це означає, що тепер російським політичним злочинцям буде складно подорожувати у щонайменше 123 країни-учасниці Римського статуту, оскільки на їх території правоохоронці матимуть право заарештувати Путіна та Львову-Бєлову.

Як вчора підсумував глава Мінюсту Британії, лідер РФ не зможе так просто ігнорувати цю заборону. Також про наслідки цього рішення розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За історію свого існування МКС також видавав аналогічні ордери таким світовим лідерам-злочинцям, як президент Судану Омар аль-Башир, лідер Лівії Муаммар Каддафі, а також президент Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо.

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