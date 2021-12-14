У центрі столиці поруч з протестувальниками знаходяться кілька десятків правоохоронців.

Протестувальники перекрили рух вулицею Грушевського на ділянці дороги біля Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, з самого ранку сьогодні в акції протесту ФОПів біля парламенту бере участь декілька сотень осіб.

Охорону будівлі парламенту увесь день було посилено.

Наразі переважна більшість мітингувальників перейшла з площі Конституції на проїжджу частину на вул. Грушевського.

Вони тримають прапори із назвами своїх організацій та свистять в дудки.

Водночас щільна стіна правоохоронців з декількох десятків осіб відмежовує мітингувальників від ділянки проїжджої частини, яка є поворотом з вулиці Грушевського на вулицю Шовковичну і навпаки.

Жодних активних дій мітингувальники не вчиняють. Проте вони час від часу запалюють піротехнічні засоби.

Читайте такожУчасники акції ФОПів запалили фаєри під Радою (фото, відео)Нагадаємо, 14 грудня народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко закинув у сесійну залу парламенту касовий апарат та пояснив, що він виходив на вулицю до мітингувальників, які зібралися перед парламентом і які "борються проти запровадження РРО" – реєстраторів розрахункових операцій для фізосіб-підприємців.

1 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає відтермінування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

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Автор: Таня Поляковська