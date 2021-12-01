Організатори заявили, що учасники акції зберуться "наступної неділі".

Сотні людей зібралися на акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві, анонсовану напередодні низкою політичних й громадських організацій.

Близько 19:20 учасники заходу виконали гімн і заслухали громадських діячів з імпровізованої сцени. Присутня державна символіка та символіка політсил "Демократична сокира", "Національного корпусу" тощо.

Громадяни вимагають дочасних парламентських виборів, щоб сформувати іншу коаліцію, відставки президента й чинного глави ОП.

ОНОВЛЕНО. 20:50

Як повідомляв кореспондент УНІАН, близько 16.30 поліція почала перекривати Хрещатик та прилеглі до нього вулиці для руху автомобілів.

Наразі рух закрито по Хрещатику на відрізку від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького.

Перекрито також рух з боку вулиці Михайлівської – виїзд на Хрещатик, з боку вулиці Грушевського – виїзд на Хрещатик, з боку вулиці Городецького, Прорізної, також не можна потрапити автомобілем з вулиці Богдана Хмельницького на Хрещатик. Там також поперек дороги встановлено металеві паркани.

Поліцейські лише випускають машини з Хрещатику, які були припарковані на цій вулиці ще зранку.

ОНОВЛЕНО о 20:20. Кілька сотень правоохоронців наразі сконцентровано біля будівлі Офісу президента України, передає кореспондент УНІАН.

Безпосередньо перед центральним входом до Офісу встановлено сітчастий металевий паркан, за яким знаходяться близько двох сотень правоохоронців у спецобладунках.

На в’їздах на вулицю Банкову з боку Лютеранської та Інститутської вулиць припарковані близько двох десятків поліцейських автівок та спецтранспорту.

ОНОВЛЕНО о 21:40. Учасники акції "Захисти Україну – зупини переворот" пройшли мирною ходою повз Офіс президента.

Дехто з мітингувальників кидав копійки під двері ОП, таким чином застерігаючи президента від капітуляції та здачі національних інтересів.

Хода пройшла мирно, без провокацій.

Потім через вулиці Лютеранську та Шовковичну учасники акції прийшли до Верховної Ради, а звідти планують повернутися на Майдан Незалежності, де завершать захід.

ОНОВЛЕНО о 22:20. Акція "Захисти Україну – зупини переворот" завершилася мітингом на вулиці Грушевського, біля стадіону імені Валерія Лобановського.

Організатори заявили, що учасники акції зберуться "наступної неділі". Після виконання державного гімну учасники акції почали розходитися.

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Що передувало

У Києві до охорони порядку під час масових заходів залучено сьогодні, 1 грудня, понад 4,5 тисячі правоохоронців і нацгвардійців.

Громадян просять з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки та не порушувати закон.

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

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Автори: Яна Ставська, Дмитро Хилюк