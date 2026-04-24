Паперове посвідчення вже не обов’язкове: в Дії запустили оновлення для ветеранів

В застосунку Дія електронне посвідчення ветерана тепер відображається ще до видачі паперового дублікату. Про це в колонці для "24 каналу" повідомила заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль.

"Е-посвідчення ветерана в додатку Дія стало автономним, що усуває необхідність отримання паперового документа", - зазначила вона.

За її словами, раніше потрібно було спочатку отримати фізичне посвідчення, номер якого вносили до реєстру. Тепер після надання статусу його одразу можна підтягнути у смартфоні.

Коваль наголосила, що бюрократичні процеси, що раніше вимагали відвідування установ та збору паперових довідок, поступово переводяться в цифровий формат.

За її словами, для відображення посвідчення достатньо авторизуватися в застосунку Дія. "Якщо у профілі підтягнута ID-картка або закордонний паспорт, ви зможете самостійно додати документ у застосунку за кілька кліків. Система автоматично відобразить ваше фото з державних реєстрів", - пояснила вона.

При цьому Коваль наголосила, що головним джерелом даних для е-посвідчення став Єдиний державний реєстр ветеранів війни (ЄДРВВ), записи до якого можуть також створюватися безпосередньо військовими частинами.

"Це означає, що як тільки статус ветерана внесено до бази, документ підтягнеться в застосунку", - розповіла Коваль. Вона зазначила, що це усуває ризики, пов'язані з пошкодженням чи втратою паперового документа, – цифровий аналог завжди доступний у смартфоні, захищений цифровим підписом та готовий до використання.

Розділ "Ветеран PRO" у застосунку Дія

Коваль розповіла, що сервіс з послугами для ветеранів є також інструментом для самостійної перевірки даних. Раніше для з'ясування інформації про власний статус доводилося звертатися до ЦНАПів чи профільних установ. За її словами, зараз вся актуальна інформація про статус та посвідчення відображається безпосередньо в смартфоні.

Коваль зазначає, що це можливість самостійно перевіряти коректність внесених даних, що гарантує впевненість у безперешкодному отриманні пільг.

Хто може скористатися сервісом

Цифрове посвідчення та доступ до даних у "Ветеран PRO" доступні для ветеранів, ветеранок та членів сім'ї загиблого захисника і захисниці України, які мають:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім'ї загиблого Захисника і Захисниці України;

посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

посвідчення учасника війни;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз працює над новим, четвертим, компонентом гарантій безпеки для України, який зосередиться, серед іншого, на підтримці ветеранів. Питання обговорюватимуть на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 21 квітня.

Йшлося про те, що буде представлено четвертий компонент гарантій безпеки ЄС – щодо "спільної стабільності". Він включатиме підтримку реформ оборонного сектору, протидію гібридним і кіберзагрозам, а також реінтеграцію ветеранів.

