Список доступних зон розкрив очільник ОВА.

В Одесі офіційно відкрили частину пляжів для купання та оздоровлення українців біля моря.

Відповідні доступні зони оприлюднив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря", - уточнив він.

На пляжах дозволено перебування людей з 08:00 до 20:00. Перші відкриті зони:

пляж Калетон, Інклюзивний пляж, муніципальний пляж (район 14 Фонтану), пляж "Ікра", пляж "Чайка";

муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Кіпер уточнив, список з часом буде доповнюватися у міру проходження перевірок. За його словами, він доручив голові РВА та меру Одеси особисто проінспектувати пляжі.

Також Кіпер нагадав, що під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах), поза межами зон для купання перебування людей заборонено.

На відкритих зонах для купання обов’язкова наявність рятувального човна та захисних сітчастих огорож від вибухонебезпечних предметів.

У разі необхідності мають бути організовані обстеження водолазною службою підводної та надводної акваторії Чорного моря.

Також посадовець нагадав, що наразі заборонено вихід до акваторії Чорного моря будь-якого плавзасобу, окрім рятувальних служб.

У берегів Одеси поступово очищується акваторія Чорного моря

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі влада збиралася відкрити частину пляжів, але через теракт на дамбі Каховської ГЕС - плани відклали.

Нещодавно очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що якість води у Чорному морі відповідає нормам, тому частину пляжів все ж збираються відкрити. Але люди і раніше відпочивали на узбережжі, попри небезпеку.

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