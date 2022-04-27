Церемонія прощання із загиблими відбулася в одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі.

В Одесі відбулася церемонія прощання із загиблими внаслідок ракетного удару 23 квітня. Тоді серед жертв атаки РФ були Валерія Глодан, її тримісячна донька Кіра та мама Людмила Явкіна.

У середу, 27 квітня, в одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі відбулася церемонія прощання із загиблими, передає Суспільне.

"Путін – терорист, Росія – держава-терорист, вбивця. Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям й люди не повинні вмирати", – сказав під час церемонії прощання Юрій Глодан.

Він, фактично, втратив усю родину.

Сам Юрій залишився живим лише через те, що перед тим вийшов в магазин.

На церемонію прощання прийшло чимало родичів та друзів родини.

Ракетний обстріл Одеси

Напередодні Великодня, 23 квітня, Росія завдала ракетного удару по Одесі. За даними президента Володимира Зеленського, окупанти випустили 7 ракет з території Каспійського моря.

Українській ППО вдалося збити дві ракети.

Одна з ракет влучила у житловий будинок. Загинуло 8 людей, ще 18 отримали поранення. Ще одна ракета влучила у цвинтар, знищивши чимало надгробків. Внаслідок удару значні ушкодження отримала одна жінка.

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