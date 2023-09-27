Колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області".

СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності колишньому адвокату екс-депутата Верховної Ради Віктора Медведчука та прокремлівського блогера Анатолія Шарія.

Як повідомляє прес-центр СБУ, зібрано доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ".

За даними спецслужби, фігурант був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді. На початку повномасштабного вторгнення РФ він виїхав за межі України й вже з-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам.

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Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонщини, де влаштувався до керівного складу місцевої "адміністрації" РФ.

"На цій "посаді" Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди. Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року", - розповіли у СБУ.

За даними слідства, у межах цієї "передвиборчої кампанії" він неодноразово виступав на підтримку Кремля та агітував місцевих жителів підтримати окупантів.

Рибіну повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). У СБУ нагадали, що раніше злочини цього фігуранта вже кваліфіковано за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Справа Шарія

Як повідомляв УНІАН, прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія підозрюють у держзраді. Цьогоріч у травні його помітили у пересувному пункті українського паспортного сервісу у Валенсії.

Згодом стало відомо, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно Шарія та екс-очільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області. Слідством встановлено, що вони здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ.

Зокрема, з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби. Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі тощо.

З 2019 року екс-полійейський фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні антиукраїнські сюжети. До співпраці з ФСБ він залучив проросійського блогера Шарія.

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