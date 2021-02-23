В сумькій ЗОШ №18 на уроці Захисту Вітчизни вчитель заявив учням про необхідність привітати рідних з 23 лютого.
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Про це у Facebook розповіла активістка, український військовослужбовець Ольга Герасименко.
Жінка обурилась тим, що вчитель вищої категорії, який має звання полковника, закликає дітей вітати рідних з днем ворожої Україні армії.
«Я, молодший сержант ЗСУ, мама трьох дітей, яким ще вчитися в цій країні, наполегливо прошу Державну службу якості освіти України Міністерство освіти і науки України і Управління освіти і науки Сумської міськради нагадати цьому полковнику, що він викладає Захист Вітчизни в Україні, а не в Росії», - написала Герасименко.
Допис спричинив скандал в соцмережі, зібравши понад сотню коментарів.
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