Написання слів "росія", "москва" та подібних з малої літери в неофіційних текстах не буде вважатись помилкою в Україні.

Написання слів "росія", "москва" та подібних з малої літери в неофіційних текстах не буде вважатись помилкою в Україні. Про це повідомила Національна комісія зі стандартів державної мови.

Зазначається, що комісія розглянула питання про написання назви країни-агресора з малої букви, зважаючи на героїчну боротьбу українського народу за незалежність нашої держави та взявши до уваги звернення в соціальних мережах віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Нацкомісія обговорила це питання урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України.

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"Написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія"", "державна дума рф" тощо з малої букви можна не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру", - заявили в Нацкомісії.

Велика та мала літера у назві держави-агресора

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в України, назву РФ багато хто почав писати з малої літери.

Варто зазначити, що в Україні навіть пропонували перейменувати Росію на "Московію". У березні поточного року в Міністерстві культури нашої держави говорили, що для офіційного перейменування РФ необхідно, щоб таку ініціативу схвалили експерти.

Міністерство освіти і науки в одному зі своїх наказів передумало писати назву Росії з малої літери, оскільки такий документ не зареєстрував би Мінʼюст.

Очільник МОН Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook написав, що "правопис "РФ" з великої літери - це помилка, але вимога нормопроектування".

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