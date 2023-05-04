Мовний омбудсмен просить Верховну Раду уніфікувати паспортні документи, аби вони не містили інформацію російською мовою.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь просить Верховну Раду усунути паспорти старого зразка з інформацією про громадян російською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Ми просимо внести зміни про положення про паспорт громадянина України, якими передбачити, що паспорт складається державною мовою згідно з ч.1 ст.8 мовного закону", - сказав Кремінь.

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Він нагадав, що станом на зараз в Україні одночасно існують два бланки паспортів: паспорти старого зразка в синій обкладинці (у цих документах інформація про громадянина, прописку та місце видачі документа записані як державною, так і не державною мовою) та біометричні паспорти.

"Ми наполягаємо на уніфікації та приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", - заявив Кремінь.

Паспорти в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2022 року уряд прийняв постанову щодо спрощення порядку оформлення паспортних документів під час воєнного стану. Розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років.

Також Кабмін врегулював питання використання документів, що засвідчують особу, термін дії яких закінчився у період воєнного стану. Такі документи будуть дійсними та підлягатимуть обов'язковому обміну протягом 30 днів із моменту скасування в Україні воєнного стану.

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