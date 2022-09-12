Працівники більш схильні до дистанційної роботи, аніж роботодавці.

На українському ринку праці на початку осені лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

"Сьогодні віддалений формат роботи мав би бути вельми популярним на українському ринку праці, адже багато фахівців наразі "розкидані" по світу у зв’язку з повномасштабною війною. Насправді ж сегмент віддаленої роботи на початку осені є не таким активним: за даними кадрового порталу grc.ua, лише 7% актуальних вакансій передбачають роботу на відстані. Наприклад, у березні 2021 року цей показник знаходився на рівні 10%", - йдеться у повідомленні.

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Аналітики припускають, що позначилося послаблення ковідних обмежень, які "самоусунулися" після початку війни. Також, можливо, роботодавці шукають надійний варіант, тобто фахівця, який у воєнний час знаходиться на одному місці, а не часто зайнятий переїздами, жертвуючи якістю роботи.

Лідером у рейтингу активності є столиця: на Київ припадає 60% усіх актуальних вакансій віддаленої роботи. Другу позицію з великим відривом посів інший порівняно безпечний регіон – Львівська область (11%). Трійку лідерів замикає Дніпропетровська область, ринок праці якої знаходиться на перших позиціях у багатьох рейтингах, попри близькість до активних бойових дій, – 6%.

Що стосується категорій працівників, то найбільша потреба є у "айтішниках": на сферу "IT, інтернет, телекомунікації" припадає 37% вакансій. Приблизно удвічі рідше шукають на віддалений формат роботи фахівців з продажів – 18%. Третю сходинку посіла категорія "маркетинг, реклама, PR" – 13%.

"Розгляньмо питання заробітної плати. Нікого не здивує, що найбільше заробляють "айтішники" – 77 300 грн. Ці фахівці заробляють майже вдвічі більше, ніж представники категорії "вищий менеджмент" (40 000 грн). Трійку лідерів замикає маркетинг, реклама, PR – 26 800 грн", - сказано в дослідженні.

Зазначається, що працівники більш схильні до дистанційної роботи, аніж роботодавці. У відсотковому співвідношенні на віддалену роботу припадає значно більше резюме, ніж вакансій: 28% проти 9%.

Що ж до найбільш популярних професій, то найбільше резюме з бажаним віддаленим форматом роботи від програмістів та розробників – 9%. Щоправда, у менеджерів з продажу та менеджерів по роботі з клієнтами показник такий самий. На третій позиції з 6% розташувалися дизайнери та художники.

Як повідомляв УНІАН, попри кризу на ринку праці через війну, деякі роботодавці продовжують заохочувати кандидатів і пропонують у вакансіях додаткові умови, які можуть привернути увагу до оголошення про роботу і мають підвищити лояльність співробітників до компанії.