В Києві скаржаться, що неправдива інформація про щеплення відлякує людей, що призводить навіть до втрати доз.

Спочатку Україна стала заручницею геополітики розподілення вакцин від COVID-19. Через протистояння Росії й Заходу було важко отримати дози. Тепер, коли вони є, Україна зіштовхнулася з новим викликом: знайти людей, які хочуть вакцинуватися.

Про це пише New York Times. Україна настільки погрузла в дезінформації про COVID-19, що рівень нерішучості у вакцинації тут один з найгірших у Європі. Робити щеплення не хочуть навіть лікарі й медсестри. Це призвело до повільного запуску програми вакцинації в Україні. Наразі лише трохи більше 23 тисяч людей в країні з 42-мільйонним населенням отримали свої дози.

Читайте такожСтало відомо, кого вакцинуватимуть від коронавірусу в Україні після медиків (відео)Українські ЗМІ повідомляють про випадки, коли в лікарнях відкриті флакони з вакциною просто викидали у смітник, тому що не знайшлося лікарів й медсестер, які б хотіли прийняти ці дози. Програма розвитку ООН і ЮНІСЕФ опублікували дослідження, в якому йдеться про те, що Україна страждає від "інформаційної епідемії". Оскільки соціальні мережі тут "переповнені фальшивими твердженнями" про хворобу й вакцинацію.

Частково вина лежить на напруженій внутрішній політиці в Україні. Опоненти президента Володимира Зеленського розширили свою критику, націлену проти нього, на дві вакцини, про які його адміністрація домовилася. Одна з них - це препарат, розроблений Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, а інша - китайська вакцина від компанії Sinovac. New York Times зауважує, що клінічні випробувань цих препаратів показали, що вони безпечні й ефективні.

Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка тепер очолює одну з опозиційних партій, подала в парламент законопроект, який відверто критикує адміністрацію Зеленського. Також документ пропонує уряду виплачувати компенсації за будь-які побічні дії й "захистити кожного українця від негативних наслідків" від двох вакцин.

Читайте такожУкраїна очікує прибуття вакцини Pfizer від COVID-19 найближчими тижнямиКолишній президент Петро Порошенко сказав, що українські медики відмовляються робити щеплення через переконання, що вакцини поганої якості. Він використав нецензурну лексику, щоб описати препарати під час промови в парламенті.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю сказав, що політичне протистояння підриває впевненість у вакцинації.

"Політики роблять внесок в те, що люди недовіряють вакцинам", - сказав він.

Приблизно третина лікарів і медсестер в Україні вже були заражені й перехворіли на COVID-19. Решта ж діляться на тих, хто хоче зробити щеплення і хто не має наміру приймати будь-яку з доступних вакцин. Степанов сказав, що поширене негативне ставлення стало результатом "великої кількості фальшивих новин, які поширили учасники руху проти вакцин".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Переклад: Лесь Димань