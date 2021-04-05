На кадрах видно, як викрадачі закривають двері білого буса та їдуть у невідомому напрямку.

З'явилося відео викрадення судді-утікача Миколи Чауса у Кишеневі, столиці Молдови.

Запис очевидців оприлюднив портал Publika.

За словами очевидців, у викраденні брало участь 5-6 осіб. На кадрах видно, як викрадачі закривають двері білого буса та їдуть у невідомому напрямку.

Автори відео зауважили, що неподалік залишилися речі Миколи Чауса. Спілкуючись між собою, вони зазначили, що потрібно записати номер автомобіля.

Викрадення Чауса: що відомо

3 квітня стало відомо, що Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали в Молдові.

5 квітня глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Справа судді Чауса: всі подробиці

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса при отриманні хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Він був оголошений в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня 2016 року Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

11 липня 2019 року президент Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду підняв питання щодо екстрадиції Чауса.

7 лютого 2020 року на той час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-суддя Чаус всіляко намагається уникнути екстрадиції в Україну.

За його словами, "цей підозрюваний обрав тактику оскаржувати все, що можна оскаржити: спочатку він звертався за політичним притулком, потім - "у зв'язку з переслідуваннями", а коли йому було відмовлено і було вже майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив відмову президента Молдови в наданні йому політичного притулку".

Холодницький запевнив, що справа Чауса готова до передачі до суду.

12 жовтня 2020 року в Нацполіції заявили, що не припиняли розшук судді.

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Автор: Денис Прядко