Для прикладу візьмуть досвід Києва

Найближчим часом у Рівненській області планують зняти заборону на продаж алкоголю. Як передає кореспондент УНІАН, про це 9 квітня повідомив у прямому ефірі однієї з місцевих радіостанцій начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, для цього нині є всі передумови.

"Ми думаємо над цим. Хочу порушити деякі питання. Це ж не просто відкрити дозвіл на продаж алкоголю. Це – ціла складова. Кількість зброї в області, кількість тривог, блокпостів. По факту ми зараз дещо дисциплінували і привели в цивілізований порядок блокпости в області і наші добровольчі формування пройшли вишкіл. Ми вже близькі до того, щоб почати поки що малими кроками продаж алкоголю. Перший крок був – дозвіл на продаж пива. Побачили, що все нормально і дисципліна не похитнулася. Наступний крок – погодинний продаж алкоголю. Наприклад, як у Києві – з 11.00 до 16.00.На раді оборони області винесемо це питання, обговоримо і проголосуємо. Плануємо відкриття – вже найближчим часом", - зазначав Віталій Коваль.

Як вже повідомляв УНІАН, 28 лютого в Рівному було заборонено продаж алкоголю. Проте спритні ділки пропонували придбати спиртне поблизу магазинів "з націнкою".

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