Рівень безробіття та бідності в Україні істотно збільшився через війну. Це було "абсолютно передбачувано". Таку заяву в інтерв’ю РБК-Україна зробив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
Так, на запитання журналіста про те, чи зросла купівельна спроможність людей після минулорічного підвищення соцвиплат, нардеп зауважив, що в Україні триває найбільша за останні 80 років війна.
"Під час війни люди бідніють. І немає жодного уряду, який помахом чарівної палички взяв і зробив би їх багатшими. Війна – це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано", – заявив він.
Заява Гетманцева викликала хвилю обурення в соцмережах. Приміром, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній у своєму фейсбуці зауважив, що тут є "нюанси":
"Банкірів, фінансистів, олігархів та чинуш, які хочуть перекинути витрати на війну на більшість українців, це не стосується".
У коментарях Загороднього підтримали чимало людей:
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