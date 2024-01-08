Нардеп намагався пояснити, чому підвищення соцвиплат не зробило людей багатшими.

Рівень безробіття та бідності в Україні істотно збільшився через війну. Це було "абсолютно передбачувано". Таку заяву в інтерв’ю РБК-Україна зробив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Так, на запитання журналіста про те, чи зросла купівельна спроможність людей після минулорічного підвищення соцвиплат, нардеп зауважив, що в Україні триває найбільша за останні 80 років війна.

"Під час війни люди бідніють. І немає жодного уряду, який помахом чарівної палички взяв і зробив би їх багатшими. Війна – це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано", – заявив він.

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Заява Гетманцева викликала хвилю обурення в соцмережах. Приміром, керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній у своєму фейсбуці зауважив, що тут є "нюанси":

"Банкірів, фінансистів, олігархів та чинуш, які хочуть перекинути витрати на війну на більшість українців, це не стосується".

У коментарях Загороднього підтримали чимало людей:

Ситуація в українській економіці – останні новини

Як писав УНІАН, в НБУ прогнозують, що у 2024 році заробітні плати українців зростатимуть. Зазначається, що через структурні проблеми на ринку праці, зокрема виїзд багатьох людей, бізнес не може знайти потрібних фахівців і тому підвищує зарплати.

Також ми розповідали, що Україна втратила третину ВВП через вторгнення Росії. За словами голови Нацбанку, критична залежність України від міжнародної фінансової допомоги залишається.

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