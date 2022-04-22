Вони допомагатимуть в розслідуванні воєнних злочинів РФ, яких зафіксовано вже понад 7 тис. 600.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що до України прибули експерти-криміналісти зі Словаччини.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Перша група вже в столиці і готова допомагати нам в розслідуванні воєнних злочинів. У ній словацькі поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог. Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах із українськими колегами", - зазначила генпрокурор.

Вона підкреслила, що в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано вже понад 7 тис. 600 воєнних злочинів РФ і підтримка світу в зборі доказів надзвичайно потрібна.

Венедіктова нагадала, що зараз на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних сил Французької Республіки. Також в Україні команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Робота іноземних фахівців - це і знак відкритості України. Наша мета абсолютно прозора - ретельне розслідування кожного воєнного злочину РФ заради притягнення винних до відповідальності", - зазначила генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вже вивезли з тієї території, яку вони зайняли, не менш як 500 тисяч українців.