Словаччина веде переговори з 'Газпромом' про постачання газу за спиною ЄС, - Reuters

Відзначається, що SPP розпочала переговори ще до початку ескалації на Близькому Сході.

Словацька національна газова компанія SPP домовляється з "Газпромом" про збільшення імпорту російського газу в цьому і наступному році. Переговори проходять напередодні введення Європейським союзом заборони на російський газ, повідомили джерела агентству Reuters.

Ціни на газ в ЄС підскочили на 50% цього тижня після того, як Катар призупинив експорт скрапленого природного газу у зв'язку з ударами США та Ізраїлю по Ірану і відповідними заходами Тегерана. Ось тільки SPP почала переговори ще до початку ескалації на Близькому Сході.

Джерела повідомили, що в разі успіху переговорів компанія може збільшити закупівлі у Росії до 100% своїх потреб до 2027 року.

Минулого року Словаччина перейшла на імпорт російського газу через Туреччину, але поставки обмежені пропускною спроможністю трубопроводу. SPP, яка покриває близько двох третин попиту на газ у Словаччині, має довгостроковий контракт на поставку з "Газпромом" до 2034 року.

Правила ЄС забороняють країнам збільшувати обсяги контрактів на російський газ в рамках заходів блоку щодо відмови від московського "блакитного палива" на тлі вторгнення РФ в Україну, але допускають деякі необхідні поправки до існуючих угод.

Одне з джерел повідомило, що переговори включали не вказані зміни в контракті, який охоплює "великі обсяги". Будь-яка поправка вимагатиме виключення з правил ЄС, яке має бути оцінено Міністерством економіки Словаччини, додало джерело.

Країни ЄС повинні припинити імпорт російського СПГ до кінця 2026 року, хоча поставки по трубопроводу можуть тривати до 1 листопада 2027 року, якщо країна зазнає труднощів із заповненням сховищ газом з інших джерел.

За словами джерел, після цього SPP вивчає можливості потенційного імпорту СПГ в основному через Польщу і Німеччину, а також через Італію. Одне з джерел додало, що отримано близько 20 пропозицій щодо поставок неросійського газу після 2027 року.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

18 червня ЄС представив план відмови від російського газу. Передбачалося, що блок завершить імпорт "блакитного палива" в кінці 2027 року. Пізніше Євросоюз прискорив процес відмови від російських енергоносіїв під тиском адміністрації президента США Дональда Трампа. В рамках 19-го пакету санкцій заборона на імпорт скрапленого газу з РФ повинна вступити в силу з 1 січня 2027 року.

Ось тільки не всі країни ЄС хочуть прощатися з російським газом. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина і Словаччина збираються звернутися до Європейського суду, щоб оскаржити план Євросоюзу щодо заборони імпорту російських енергоносіїв.

3 березня агентство Reuters писало, що удари США та Ізраїлю по Ірану і відповідні атаки Тегерана можуть вплинути на енергопостачання і знову активізувати в ЄС дебати про заборону імпорту російського газу.

4 березня стало відомо, що Володимир Путін заявив, що доручить уряду РФ розглянути питання про припинення поставок газу до Європи. Цього ж дня Катар повністю зупинив виробництво скрапленого природного газу і не зможе відновити його виробництво та експорт щонайменше протягом місяця через війну на Близькому Сході.

Варто зазначити, що на тлі бойових дій на Близькому Сході ціни на газ в Європі цього тижня зросли на 75 %.

