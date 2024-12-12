Пускові установки не мають ніякого сенсу без систем радіолокації.

Британська розвідка нещодавно повідомила, що протягом одного тижня ЗСУ вдалося знищити два російських зенітно-ракетних комплекси С-400, один з яких - у тимчасово окупованому Криму.

За словами речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, такі влучання однозначно впливають на захист Керченського мосту, бо в ешелонованій ППО створюється певний отвір. Він також розповів, наскільки швидко росіяни можуть закрити такі "дірки".

"Звісно, безпосередньо впливає (на захист, - УНІАН). Тому що ця оборона ешелонована. Коли випадає якийсь елемент, відповідно з’являється певна дірка. Її треба обов’язково чимось закривати. В такій ситуації можна просто зняти установку з якогось чергового НПЗ та пригнати до Криму. Зараз росіяни з Сирії (зі своєї військової бази - УНІАН) так само роблять - є інформація, що вони ці комплекси звідти забирають тому, що там немає де їх використовувати", - розповів Плетенчук в етері телемарафону.

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Він додав, що раніше відбулось кілька кейсів щодо виведення з ладу російських радіолокаційних систем спостереження, зокрема "Подльот". Як пояснив військовий, пускові установки не мають ніякого сенсу без систем радіолокації, які дозволяють виявляти та супроводжувати цілі.

"Тому, відповідно, можна побачити таку хронологію - спочатку РЛС вийшли з ладу, а тепер ще якісь елементи. Та, звісно, все це пов’язано між собою та відновлювати їм це доволі складно. Нещодавно у РФ відбулися певні події - безпосередньо на підприємстві, яке в тому числі бере участь в оснащені цих комплексів.. Можна побачити таку планову роботу, комплексну щодо зменшення потенціалу противника", - вважає речник.

За його словами, всі ці удари ЗСУ - елементи однієї тактики - коли певний ешелонів ППО "випадає", можна очікувати на якісь нові кейси що пов’язані з відсутністю попередніх (знищених) елементів протиповітряної оборони.

За інформацією Плетенчука, замінити радіолокаційні станції дуже складно тому, що батарея складається з багатьох "пускових", а РЛС на батарею - "штучний товар". Представник ВМС стверджує:

"Одне без іншого не працює, та пускові значно простіші ніж системи радіолокації. Й фахівці для роботи на них готуються відповідно складніше. Тому вони є центральним елементом цієї системи".

Знищення С-400 у Криму - деталі

Як повідомляв УНІАН, у листопаді ЗСУ знищили одразу два російських зенітно-ракетних комплекси С-400 протягом одного тижня. За даними Міноборони Великої Британії, 29 листопада ЗСУ знищили елементи комплексу С-400 у Сімферополі. Йшлося, що у соцмережах висвітлювали вибух і детонацію ракетного палива, пов’язану з руйнуванням елементів системи ППО. На знімках ідентифіковано дві воронки розміром 13,5 м, розкидані уламки та п’ять автомобілів екстреної допомоги. На підтвердження британці показали супутниковий знімок, де видно кратери від вибухів.

Ще один комплексу С-400 знищено в Курській області 23 листопада.

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