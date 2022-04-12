Так у Ватикані хочуть "помирити" українців та росіян, однак така ідея не знайшла підтримки у української сторони.

У Ватикані планують, що у Римі під час Хресної ходи на страсну п’ятницю 15 квітня, хрест символічно триматимуть українка та росіянка.

Про це повідомило "Радіо Ватикану", зазначивши, що хрест понесуть в руках Ірина та Альбіна, які переїхали до Італії 20 років тому.

Так у Ватикані хочуть "помирити" українців та росіян, однак така ідея не знайшла підтримки у української сторони. Дипломати вже звернулись до Папського престолу.

"Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки", – сказав посол України у Ватикані Андрій Юраш.

До заяви посла приєдналась і його дружина Діана Юраш, яка назвала такий крок Ватикану негуманним.

"Це негуманно. В усіх сенсах: і через використання етнічного походження жінок, далеких від своїх історичних батьківщин не лише географічно, але й ментально", – пише вона.

Цю ідею також не підтримали в Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ), назвавши її несвоєчасною та двозначною.

"Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання", – зазначив глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ передав до Ватикану численні негативні реакції від українців та священників, які переконані, що подібні жести примирення можливі лише після закінчення війни.

Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Римський Франциск засудив звірства російських окупантів у Бучі та показав блакитно-жовтий прапор, який йому надіслали зі звільненого міста. Також Франциск заявляв, що війна РФ проти України є святотатством.

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