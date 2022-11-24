Ще понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Україні вже 440 дітей загинуло внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

За даними прокурорів, за 9 місяців повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждали більше ніж 1287 дітей.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів станом на ранок 24 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 847 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Чернігівській - 68, Херсонській - 67, Луганській - 64, Дніпропетровській - 32.

Ракетний терор з боку Росії

23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Ударам піддалися житлові будинки і ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції в багатьох областях.

Як повідомлялося, 23 листопада в Україні від російських ракет загинули шестеро осіб. Такожв результаті обстрілу постраждали понад 35 осіб. загинули шестеро осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: